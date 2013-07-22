Солист группы "Король и Шут" скончался от сердечной недостаточности

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Сегодня, 22 июля, стала известна точная причина смерти солиста группы "Король и Шут" Михаила Горшенева. Сообщается, что он скончался от сердечной недостаточности.

"Родственники Михаила не сообщают, где он будет похоронен. Это делается в целях избежания паломничества. Но это будет в Петербурге", - цитирует РИА Новости слова представителя группы.

На панихиду, которая состоялась сегодня во дворце спорта "Юбилейный", пришло свыше семи тысяч поклонников "Короля и Шута". Церемония прощания началась около полудня и продлилась до 15.00.

У стен дворца спорта "Юбилейный" находилось множество поклонников творчества группы с цветами, флагами группы, скандирующих известные песни "Короля и Шута".



Напомним, солист "Короля и шута" скончался в ночь на 19 июля в своем доме в Санкт-Петербурге. Михаилу Горшеневу было 39 лет. Ранее в качестве одной из версий гибели рок-музыканта полиция рассматривала передозировку наркотиками.

"Король и шут" является одной из самых известных панк-рок групп России. За время своего существования "КиШ" записал 12 студийных альбомов. Такие песни, как "Прыгну со скалы", "Лесник", "Проклятый старый дом" - стали классикой отечественного панк-рока.