Ушла из жизни актриса театра им. Гоголя Людмила Долгорукова

Фото с сайта www.gogoltheatre.ru

Актриса театра им. Гоголя Людмила Долгорукова ушла из жизни 15 августа в возрасте 72 лет, сообщает "Вечерняя Москва". Она умерла в разгар конфликта: актеры протестуют против назначения режиссера Кирилла Серебренникова на должность худрука театра.



Людмила Долгорукова родилась 25 октября 1939 года. Окончила актерский факультет ГИТИСа. Работала в Московском ТЮЗе, затем - в Московском драматическом театре имени Гоголя. Актриса снялась в фильмах "Новогодний детектив", "Горизонт", "Два воскресенья", "День счастья" и других. Долгорукова - заслуженная артистка России, обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Напомним, 7 августа было объявлено о назначении режиссера Кирилла Серебренникова на должность худрука театра. После этого коллектив опубликовал открытое письмо, в котором артисты выступили против этого решения.