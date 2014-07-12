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Москва 24

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Общество

12 июля 2014, 19:40

В московской больнице скончалась Валерия Новодворская

утраты политики Валерия Новодворская

Скончалась оппозиционный политик Валерия Новодворская

В Москве на 65-м году жизни скончалась известная диссидентка и правозащитница Валерия Новодворская. По предварительным данным, причиной смерти стал инфекционно-токсический шок, сообщает телеканал "Москва 24".

Информацию о смерти Новодворской подтвердил заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников. По его словам, покойная страдала целым рядом хронических заболеваний и скончалась от осложнений одного из них.

Валерия Новодворская родилась 17 мая 1950 года в белорусских Барановичах. В 19 лет она организовала студенческую группу, которая ставила своей целью свержение коммунистического строя. Добиться этого предполагалось путем вооруженного мятежа.

За свою деятельность Новодворская подвергалась преследованию. Ее несколько раз помещали в психиатрические больницы, задерживали и арестовывали.

В московской больнице скончалась политик Валерия Новодворская

В 90-е годы во время путчей Новодворская встала на сторону президента России Бориса Ельцина. Широко известно ее интервью журналу "Огонек", в котором диссидентка заявила, что готова "избавляться от каждого пятого, тех, кто поддерживает коммунизм".

В это время она создала партию "Демократический союз России". Впрочем, у новой власти также возникли вопросы к Новодворской. В 1994 году в отношении нее даже проводилась прокурорская проверка.

В последние годы Новодворская критиковала действующую власть в России, но никакой активной политической деятельности не вела.

Она является автором публицистических книг "Над пропастью во лжи" и "Мой Карфаген обязан быть разрушен".

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