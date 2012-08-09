Ушел из жизни режиссер Петр Фоменко

Знаменитый советский и российский режиссер театра и кино Петр Фоменко скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает "Вести FM".

Петр Наумович Фоменко родился в Москве 13 июля 1932 года. Любовь к музыке и театру еще в школьные годы привила ему мама. В результате сначала он окончил музыкально-педагогический институт им. Гнесиных и училище М. М. Ипполитова-Иванова по классу скрипки. Затем Фоменко поступил в Школу-студию МХАТ, где быстро заслужил нелюбовь преподавателей-консерваторов за свои театральные эксперименты.

Фоменко был отчислен с третьего курса школы-студии "за хулиганство" в 1953 году и поступил на филфак МГПИ имени В. И. Ленина, который окончил в 1955 году. Параллельно он учился на режиссёрском факультете ГИТИСа и окончил его в 1961 году.

Знаменитый театральный режиссер Петр Фоменко скончался ночью с 8 на 9 августа в больнице на 81-м году жизни. Похороны мастера культуры пройдут 13 августа. О месте и времени похорон пока не сообщается

Первый спектакль Петр Фоменко поставил в 1958 году. В советские годы его нередко упрекали за "эстетическую неблагонадежность" и "осквернение праха русской классики". Но в годы Перестройки к нему пришло признание: как в режиссуре, так и в театральной педагогике. В 1992 году он получает звание профессора РАТИ, где преподавал до 2003 года. В 2000 году он обучал театральному искусству студентов Парижской консерватории.

Режиссер удостоен премий им. Станиславского (1994, 2000), "Хрустальная Турандот" (1994, 1996), "Золотая Маска" (1995, 2001, 2002, 2006, 2012), им. Товстоногова (2001), "Триумф" (2001). Он является народным артистом России (1993), лауреатом Государственной премии РФ (1995, 1998, 2002) и премии президента РФ (2004), награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней (1996, 2003, 2007).

Петр Фоменко создал более 60 спектаклей в театрах Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Вроцлава, Зальцбурга и Парижа. Кроме того, режиссер является создателем московского театра "Мастерская Петра Фоменко". До последних лет жизни Фоменко был его педагогом и художественным руководителем.