Прощание с Федором Чеханковым состоится 4 августа

ИТАР-ТАСС

Прощание с народным артистом России Федором Чеханковым состоится 4 августа в Центральном академическом театре Российской армии. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил театральный критик Борис Поюровский.

Гражданская панихида начнется в полдень. Отпевание и кремация пройдут на Митинском кладбище Москвы. Урна с прахом, согласно воле покойного, будет погребена позднее на Ваганьковском кладбище, где похоронена мать Федора Чеханкова.

Известный актер театра и кино Федор Чеханков скончался в минувшую среду от инфаркта в возрасте 72 лет. Соболезнование коллективу Центрального академического театра Российской армии в связи с потерей замечательного актера выразил премьер-министр Дмитрий Медведев.