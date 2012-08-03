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Общество

03 августа 2012, 05:00

Прощание с Федором Чеханковым состоится 4 августа

утраты Федор Чеханков

ИТАР-ТАСС

Прощание с народным артистом России Федором Чеханковым состоится 4 августа в Центральном академическом театре Российской армии. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил театральный критик Борис Поюровский.

Гражданская панихида начнется в полдень. Отпевание и кремация пройдут на Митинском кладбище Москвы. Урна с прахом, согласно воле покойного, будет погребена позднее на Ваганьковском кладбище, где похоронена мать Федора Чеханкова.

Известный актер театра и кино Федор Чеханков скончался в минувшую среду от инфаркта в возрасте 72 лет. Соболезнование коллективу Центрального академического театра Российской армии в связи с потерей замечательного актера выразил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Сюжет: Утраты: кого мы потеряли в 2012 году

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