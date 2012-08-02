Скончался народный артист России Федор Чеханков

В Москве на 73-м году от инфаркта скончался актер театра и кино, народный артист России Федор Чеханков.

Федор Чеханков родился в Ярославле в 1939 году. Через пять лет семья переехала в Орел, где мама будущего актера работала в местном театре. Маленький Федя впервые вышел на сцену в образе Сережи в спектакле по роману Толстого "Анна Каренина".

После окончания Щепкинского училища в Москве, Федор Чеханков был принят в труппу Центрального театра Российской армии, где и прослужил всю жизнь. За долгие годы он создал здесь десятки ролей. Самые значительные - в спектакле "Солдат и Ева", которым дебютировал, затем был "Учитель танцев", где на протяжении 19 лет он исполнял заглавную роль, в течение 12 лет не расставался он с "Ужасными родителями". До последнего времени Федор Чеханков активно был занят в репертуаре.

Известен он и своими телевизионными ролями. К примеру, был бессменным ведущим популярной музыкальной передачи "Артлото", регулярно выходившей в эфир без малого 10 лет. Овладев профессией конферансье, он поначалу представлял других, а потом и сам запел. И даже выпустил компакт-диск. А еще он написал книгу с ироничным названием "Моя дырявая память", редактором которой был театральный критик Борис Поюровский, сообщивший ИТАР-ТАСС о смерти друга.