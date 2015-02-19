"Дома-книжки" на Новом Арбате станут гигантскими открытками к 23 февраля

Фото: depteh.mos.ru

Вечером 20 февраля на "Домах-книжках" Нового Арбата появится видеоинсталляция ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба департамента топливно-энергетического хозяйства. Это один из 20 новых праздничных сценариев архитектурно-художественной подсветки зданий.

На медиа-фасадах можно будет увидеть несколько роликов: самолеты, солдаты, подводная лодка, развевающийся флаг, награды, георгиевская ленточка, вечный огонь и салют. Сюжеты будут сменять друг друга в течение 5 минут, а потом в закольцованном режиме до 24 февраля включительно будут радовать гуляющих пешеходов и проезжающих мимо автолюбителей.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, в отличие от неоновой подсветки, медиа-фасады буквально обволакивают здания и формируют облик архитектурного объекта в темное время суток. Он добавил, что изменения коснулись не только "домов-книжек" – подсветят и соседние здания.

Напомним, в честь Дня всех влюбленных на "домах-книжках" Нового Арбата забились алые сердца. А в честь Дня государственного флага России знаменитые "дома-книжки" на Новом Арбате превратились в огромные триколоры. Для медиа-фасадов создали ролики, в которых изображение развевающегося российского флага чередовалось с панорамами столицы.

До 2016 года в столице планируется оснастить объектами архитектурной подсветки около двух тысяч зданий, в том числе в этом году – 352 здания.