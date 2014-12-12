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Москва 24

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Общество

12 декабря 2014, 15:27

10 тысяч единиц снегоуборочной техники вышли на улицы города

улицы погода снег снегоуборочная техника

Фото:ТАСС/Зураб Джавахадзе

На данный момент в столице работает более 10 тысяч единиц снегоуборочной техники, сообщил M24.ru пресс-секретарь заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик.

"Мы привлекаем достаточное количество техники, чтобы справляться со снежной стихией, которая всегда посещает Москву, - сказал он. - Вопрос о нехватке техники даже не стоит".

По словам пресс-секретаря, в пятницу в полдень спецтехника вышла на магистрали столицы для уборки снега, а также для обработки дорог противогололедными средствами. Кроме автомобильных дорог, коммунальные службы очищают от снега дворовые территории, тротуары, остановки общественного транспорта и подходы к станциям метро, добавил Пергаменщик.

Напомним, что в выходные в Москве продолжится снегопад, а высота снежного покрова увеличится до 20 сантиметров.

По данным центра погоды "Фобос", за минувшие сутки в городе выпало 20% месячной нормы осадков, а к концу выходных может выпасть до половины декабрьской нормы.

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