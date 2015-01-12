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Около 15 тысяч единиц спецтехники ликвидируют последствия снегопада в столице. На снегосплавные пункты за воскресенье вывезли 455 тысяч кубометров снега, сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе столичного департамента ЖКХ и благоустройства.

За четыре дня в столице выпала почти половина месячной нормы осадков - 42 миллиметра. Высота снежного покрова превысила 30 сантиметров.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, к дополнительной уборке улиц был привлечен ряд компаний, в том числе "Гормост", МОЭК и "Мосводосток". Они убирают 180 улиц в центральной части города.

На особом контроле находятся аварийно-опасные участки московских дорог. На МКАД дежурят тягачи, водители которых готовы помочь в эвакуации заглохших из-за снегопада машин. Дептранс просит москвичей отказаться от поездок на личных автомобилях из-за возможного ухудшения обстановки на дорогах. В случае, если отложить поездку нельзя, водителей просят избегать резкого торможения.

В ближайшее время работы у столичных коммунальщиков меньше не станет. В понедельник в городе снова снег, и такая погода продержится до ночи на 14 января.

Правда, по словам синоптиков, в начале недели снегопад будет не столь интенсивным, как в пятницу и субботу. За два дня в городе выпадет до 6 миллиметров осадков. В среду и четверг снегопад практически прекратится, а уже в пятницу москвичей ждет теплая и безоблачная погода без осадков.