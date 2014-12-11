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Москва 24

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Улицы

11 декабря 2014, 15:04

Архитектурная подсветка появится на 600 зданиях до конца 2016 года

улицы Петр Бирюков подсветки архитектурная подсветка

Фото: m24.ru

Дополнительно 600 зданий оборудуют архитектурно-художественной подсветкой в столице до конца 2016 года. Об этом на Московском урбанистическом форуме сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, передает корреспондент M24.ru.

"Те, кто не был в Москве четыре года, могут увидеть в городе значительные перемены свето-художественного оформления. Сейчас в Москве примерно 1 тысяча зданий с архитектурно-художественной подсветкой мирового класса. Мы планируем до конца 2016 года дополнительно подсветить еще 600 зданий", - сказал Бирюков.

Он отметил, что начиная с прошлого года в столице работает новая система подсветки - так называемое осенне-зимнее освещение.

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Ранее M24.ru сообщало, что для московских памятников разработают концепцию освещения, чтобы монументы не терялись на фоне "светящихся" бульваров и домов. В частности, предлагается организовать подсветку памятников Грибоедову, Пушкину и других знаменитых монументов.

По данным департамента топливно-энергетического хозяйства, на 2014 год в Москве запланировано оборудование архитектурно-художественной подсветки на крупных магистралях и пешеходных зонах. Уже подсвечены здания на Варшавском, Каширском, Ярославском шоссе, Ленинградском, Ленинском проспекте и проспекте Мира. Также архитектурная подсветка была введена на Бульварном кольце, улицах Новый Арбат, Маросейка, Покровка, Большая Якиманка и Пятницкая.

Работы по оформлению подсветки практически завершены. Кроме того, в 2014 году были освещены 1457 дворов, для чего установили 7098 фонарей. Всего за четыре года освещение улиц улучшилось на 40 процентов. До 2016 года архитектурную подсветку получат около двух тысяч зданий.

К тому же, в столице уже включили осенне-зимнее световое оформление. На бульварах осветили три тысячи деревьев, полторы тысячи арок и других конструкций. Город украсили три сотни километров ярких нитей.

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