Скверы на Садовом кольце благоустроят до конца октября

Скверы на Комсомольском проспекте, Смоленском и Зубовском бульварах и на Большой Садовой улице закончат благоустраивать до конца октября, информирует пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Сейчас проводятся работы по восстановлению существующих скверов на участках Садового кольца от Калужской до Триумфальной площади, в частности, на Смоленском бульваре, д.д.6-8; на Зубовском бульваре, вл. 20; на Большой Садовой улице, д.д. 6-8; на Комсомольском проспекте, вл. 1.
"В числе запланированных работ предусмотрена максимально возможная посадка древесно-кустарниковой растительности, реконструкция дорожно-тропиночной сети, установка малых архитектурных форм, детского оборудования и спортивных площадок, а также устройство наружного освещения", - говорится в сообщении.
Добавим, в саду "Аквариум" и на Новинском бульваре озеленительные работы уже завершены.
