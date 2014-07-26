Суд арестовал подозреваемых в убийстве пенсионерки Хохряковой

Суд заключил под стражу подозреваемых в убийстве пенсионерки

Трое подозреваемых в убийстве пенсионерки арестованы сегодня, сообщает телеканал "Москва 24". Заседание по этому делу проходило в Преображенском суде. Под стражей в СИЗО они пробудут до 9 сентября.

В перспективе им может грозить срок вплоть до пожизненного лишения свободы. Кроме того, их проверят на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, что 63-летняя Тамара Хохрякова, по версии следствия, стала жертвой черных риелторов. На нее напали 7 июля в подъезде собственного дома, сделали инъекцию, после чего женщина умерла. Возможно, причиной смерти стал именно укол. Троих подозреваемых задержали в пятницу.

Одного из арестованных Валерия Семенова следователи считают исполнителем убийства. По их данным, он вколол женщине препарат, резко изменяющий давление, после чего она умерла. Мужчина 82-го года рождения только недавно осавбодился из мест лишения свободы.

Второго арестованного, Андрея Сизова следователи считают вторым исполнителем. Мужчина 64-го года рождения уже отбывал срок за убийство. Он болен открытой формой туберкулеза, решение судьи он слушал в маске. Адвокат Сизова заявил, что не согласен с решением судьи и намерен подавать аппеляцию

Виталия Студеникина следствие считает заказчиком убийства. За некоторое время до убийства он заключил с пенсионеркой договор о пожизненной ренте. Мужчина, 69-го года рождения, генеральный директор фирмы, специализирующейся на автозапчастях, не был судим. Студеникин просил выпустить его под домашний арест с залогом в один миллион рублей, но его тоже арестовали.