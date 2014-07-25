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Происшествия

25 июля 2014, 17:17

Убийство пенсионерки шприцем "заказал" приезжий из Саратова

убийства криминал следствие задержания подозреваемые

В Москве задержаны подозреваемые в убийстве пенсионерки

Столичные полицейские задержали трех мужчин, подозреваемых в убийстве пенсионерки, сообщает пресс-служба главка столичной полиции. Женщина была убита иньекцией неизвестного препарата в бедро.

25 июля правоохранители задержали двух исполнителей (50 лет и 31 года) и заказчика преступления (45-летнего мужчину). По предварительным данным, нападение на женщину совершили москвичи по заказу приезжего из Саратова.

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Напомним, 7 июля на 4-й Сокольнической улице жительницу Москвы убили уколом шприца в бедро. Преступники вкололи женщине какой-то препарат и скрылись. Через некоторое время потерпевшая скончалась, успев рассказать соседке о том, что с ней произошло. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Следственного комитета прорабатывают версию, согласно которой пенсионерку убили из корыстных целей. Установлено, что женщина заключила договор пожизненной ренты со своим дальним родственником, который должен был получить квартиру после смерти пенсионерки в обмен на заботу и помощь.

Исполнителей преступления удалось быстро установить благодаря записям с камер видеонаблюдения.

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