Количество убийств в Москве сократилось в три раза - Якунин

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Количество убийств в Москве сократилось в три раза, снизилось также число и других преступление, рассказал начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин на совещании, посвященном итогам второго этапа операции "Мигрант-2014".

"В целом достигнут положительный результат и существенно оздоровлена криминогенная обстановка в столице. На 4,8% снизилось количество совершенных краж, число фактов причинения тяжкого вреда здоровью уменьшилось на 48%, в три раза сократилось количество убийств", - передает слова Якунина телеканал "Москва24".

В ходе второго этапа операции "Мигрант" в районные отделы полиции доставили более 79 тысяч иностранцев, выявлено 15 тысяч административных правонарушений, в том числе 5,4 тысячи нарушений миграционного законодательства.

4,4 тысячи человек были выдворены за пределы Российской Федерации, при этом еще 355 были выдворены принудительно. По словам Якунина, полицейские пресекли деятельность 13 этнических ОПГ, провели 440 обысков, задержаны 119 человек, находившихся в розыске.

Кроме того, полицейские изъяли 327 машин у нелегальных таксистов, обнаружили 62 угнанные машины. Также было проведено 640 тысяч оперативных и профилактических мероприятий на потребительских рынках. В результате была приостановлена деятельность торгового центра в Бабушкинском районе, рассказал Якунин.

"Всего с начала второго этапа в Москве было зарегистрировано 2 340 преступлений, более 75% которых раскрыты, 250 из них связаны с нелегальной миграцией. Тем не менее, я требую от руководителей подразделений в рамках повседневной деятельности продолжать активную работу по пресечению правонарушений в сфере миграционного законодательства", - сказал Якунин.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что число особо опасных преступлений в Москве сократилось на 20%.

"Если брать ситуацию в целом, то Москва стала более спокойным и безопасным городом. Прежде всего это касается особо опасных преступлений против жизни, здоровья и имущества граждан. В городе продолжает сокращаться число убийств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, угонов и квартирных краж. Причем такие преступления снижаются не на доли процентов, а почти на 20 процентов. Это уже существенное, серьезное снижение", - добавил мэр.

Сергей Собянин остановился также на ситуации с нелегальной миграцией и этнической преступностью. По его словам, число преступлений, совершенных мигрантами, сократилось в этом году почти на 15 процентов. "Впервые за последние годы мы фиксируем такое серьезное снижение", - пояснил мэр.