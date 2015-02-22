По факту двойного убийства в Новой Москве заведено уголовное дело

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В столичном управлении Следственного комитета завели уголовное дело по факту двойного убийства в Новой Москве, передает пресс-служба ведомства.

Дело заведено по статье "Убийство двух и более лиц". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Кроме того, в деле появились новые подробности – один из убитых был владельцем дома, а второй выполнял там подсобные работы.

Напомним, тела двух человек со следами насильственной смерти были обнаружены 21 февраля в одном из домов в поселке Шишкин Лес. Один из погибших застрелен в затылок, а второй найден повешенным.