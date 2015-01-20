На северо-востоке задержали подозреваемого в серии изнасилований

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Полицейские задержали в СВАО подозреваемого в серии изнасилований, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По версии следователей, мужчина в дневное время выслеживал женщин, затем, угрожая ножом и применяя силу, совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера, после чего грабил потерпевших и скрывался.

Установлено, что задержанный может быть причастен к пяти разбойным нападениям, трем изнасилованиям и убийству. Сейчас задержанного проверяют на участие в похожих преступлениях.

Ранее столичные полицейские задержали двоих мужчин по подозрению в изнасиловании и побоях. Двое неизвестных избили 50-летнюю женщину и посадили в ее же машину. В иномарке подозреваемые изнасиловали потерпевшую, ударили ее ножом в живот, после чего приехали обратно, забрали продукты и аптечку и скрылись.