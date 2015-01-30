Роспотребнадзор закрыл пять столичных хостелов из-за нарушений

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После внеплановых проверок столичное управление Роспотребнадзора закрыло пять хостелов из-за многочисленных нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, отсутствовал изолированный от жилой части здания вход в хостел, не проводилась профилактическая дезинфекция туалетов, ванн и кухонь, а также дезинсекция.

Кроме того, владельцы хостелов не предоставляли в Роспотребнадзор уведомлений о начале деятельности. Также у сотрудников не было медицинских книжек, и отсутствовала информация о прохождении ими медосмотров и профилактических прививок

Сейчас на территории Москвы размещено более 300 хостелов. Около ста из них расположены в Центральном округе.

Около 80 процентов хостелов в столице расположены в жилых квартирах или помещениях многоквартирных домов. От жителей этих домов нередко поступают жалобы.

Легальные хостелы оформлены как юридическое лицо, то есть платят налоги, обязательно регистрируют своих постояльцев в федеральной миграционной службе и оборудованы кассовым аппаратом.

Ранее сообщалось, что работу хостелов в России планируют регламентировать национальным стандартом.



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