Москва вошла в шестерку мегаполисов с самыми чистыми отелями

Фото: m24.ru

Москва заняла шестое место в списке мировых столиц с самыми чистыми отелями. Такой рейтинг, основываясь на отзывах своих пользователей, составил портал бронирования отелей hotel.info.

Ресурс учел оценки более чем шести миллионов посетителей с целью выяснить, в отелях каких городов мира лучше всего следят за чистотой, а в каких не слишком об этом заботятся.

"Уровень чистоты в российских отелях превзошла наши ожидания, ведь в рейтинге стран Россия стоит после Австрии и Швейцарии, а это хороший показатель", - отметил управляющий директор hotel.info Ральф Пример.

При этом столица российская столица уступила место только Токио, а также Варшаве, Сеулу, Братиславе и Софии. Не сильно отстают отели Лиссабона и Хельсинки.

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А вот десятку мегаполисов с самыми грязными отелями возглавил Рио-де-Жанейро. В эту же тройку вошли также Лондон и Осло. Не очень довольны оказались и туристы, посетившие Амстердам и Париж.

"Для нас нынешние результаты не новость. Москва уже третий год находится в группе лидеров рейтинга городов с наиболее чистыми гостиницами. Кроме того, в последнее время подтянулся и эконом-класс, также идет реконструкция советских гостиниц", - прокомментировал рейтинг глава Москомтуризма Сергей Шпилько.

Напомним, ранее издание M24.ru сообщало, что 61 гостиничное предприятие Москвы прошло обязательную классификацию, получив определенное количество "звезд".

Московские гостиницы проходят классификацию в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, который состоится в России в 2018 году. Сейчас гостиницам, в зависимости от уровня сервиса, присваивают от одной до пяти "звезд", также существует отдельная категория "мини-отель" для средств размещения, у которых от 5 до 15 номеров.