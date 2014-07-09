Новым тренером МХК "Спартак" стал Владимир Тюриков

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Молодежный хоккейный клуб "Спартак" обрел нового главного тренера. "Красно-белых" возглавил Владимир Тюриков, работающий в клубе с 2011 года, сообщает официальный сайт "Спартака".

"Я рад, что все точки над "i" наконец-то расставлены. Теперь тренерский штаб и команда могут спокойно готовиться к сезону и планировать все дальнейшие учебно-тренировочные сборы и товарищеские игры", - заявил Тюриков.

Почетным президентом "красно-белых" стал экс-спартаковец Вячеслав Старшинов. Спортивным директором клуба назначен Виктор Пачкалин, который также возглавляет спартаковскую хоккейную школу.

Должность исполнительного директора клуба занял Владимир Александров, который перешел на работу в структуры "Спартака" из воскресенского "Химика".