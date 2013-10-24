Пуля, отрикошетившая от стены, ранила школьника

В СЗАО школьник случайно ранил сверстника из травматического пистолета

Пуля, ранившая московского школьника в глаз, отрикошетила от стены, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

14-летний мальчик попал в больницу с ранением глаза в среду. Сообщалось, что инцидент произошел из-за неосторожного обращения школьников с оружием.

По предварительным данным, один из них стрелял из травматического пистолета в окно спортивного зала, но промахнулся и попал в глаз рядом стоящему подростку.

Со слов ученика, пистолет он купил у одноклассника за тысячу рублей. А тот нашел травматическое оружие на площадке у дома и принес в школу.

Инцидент произошел в общеобразовательном учреждении на улице Маршала Конева в Северо-западном административном округе.

По данному факту столичные следователи начали проверку. В настоящее время они устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.