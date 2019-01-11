Дорожные ограничения в выходные 12-13 января: что перекроют и как объехать

Город уже начинает подготовку к майскому военному параду на Красной площади, в связи с чем в утренние часы с 14 января будет ограничено движение на одном из дорожных участков. Обо всех перекрытиях на выходные и в ближайшую неделю читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Перекрытия в связи с подготовкой к военному параду 9 мая

Фото: transport.mos.ru

Подготовка к майскому военному параду на Красной площади начнется уже в ближайший понедельник. В связи с этим участок проезда Девичьего поля от пересечения с улицей Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком будет полностью перекрыт с 07:00 до 09:30 в следующие даты: 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 и 30 января.

Строительство дорог, метро и зданий

Фото: transport.mos.ru

До 15 февраля в связи с продлением строительства близ станции МЦК Ростокино полностью перекрыли участок Проектируемого проезда №1214 – от дома 202 до дома 220б, строения 1 по проспекту Мира. Чтобы проехать закрытый участок, нужно свернуть с проспекта на Ростокинскую улицу, затем повернуть на Бажова и ехать до конца улицы в сторону станции МЦК. Попасть на Проектируемый проезд можно через парковку на территории автосалона.

Фото: transport.mos.ru

До 15 октября ограничено движение и на участке улицы Рогожский Поселок. Две полосы перекрыли от дома 5 до дома 29, строение 9. Для удобства проезда рабочие сделали временные дорожные расширения.

Фото: transport.mos.ru

Также ввели ограничения на 40-м километре МКАД. До 10 апреля ограничено движение по пяти полосам в районе строительства дороги "МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево". Для удобства проезда будут организованы временные расширения на дорожном участке.

Фото: transport.mos.ru

Подобные изменения действуют и на 50-м километре кольцевой автодороги. Движение здесь ограничено частично, по одной полосе в каждом направлении, а также по одной из пяти полос на внутренней стороне кольцевой дороги. Полноценное движение восстановится 28 февраля.

Фото: transport.mos.ru

Продолжается строительство Большой кольцевой линии метро. Для этого в районе станций "Динамо" и "Петровский парк" до конца года полностью закроют Московскую аллею от дома 36, корпус 5 до дома 36, корпус 51.

Фото: transport.mos.ru

Другой, северо-восточный участок Большой кольцевой линии метро на время строительства ограничил движение по одной полосе на участке Семеновской набережной – от дома 1, строения 7 до дома 1, строения 5 (участок №1 на схеме). Полноценное движение обещают восстановить 5 марта.

Фото: transport.mos.ru

Продолжается строительство Некрасовской линии метро. Движение по участку проезда Энтузиастов под Дангауэровским путепроводом полностью перекрыли до 1 сентября. Чтобы объехать закрытый участок в южном направлении, необходимо выехать на шоссе Энтузиастов и развернуться, использовав развязку у метро "Авиамоторная". Если вы направляетесь на север, выезжайте на шоссе, развернувшись на развязке с Северо-Восточной хордой, а далее – на первом перекрестке по проспекту Буденного.

Фото: transport.mos.ru

На улице Генерала Дорохова круглосуточно закрыта одна полоса – от пересечения с МКАД до владения 38б, строение 3. Ограничение продлится до конца февраля.

Фото: transport.mos.ru

Ограничение движения автомобилей действует и на Большом Москворецком мосту. Действующие до 21 апреля дорожные изменения затронут полосу в сторону улицы Варварка.

Фото: transport.mos.ru

Также продолжается капитальный ремонт Волоколамского тоннеля. До 30 апреля будет перекрыто по одной полосе в каждом направлении от дома 71 по Ленинградскому проспекту до дома 15 по Волоколамскому шоссе. В ночное время (с 1:30 до 5:30) данный участок будет полностью закрыт для проезда.

Фото: transport.mos.ru

Из-за строительных работ до 17 января действует ограничение по одной полосе на Озерковской набережной в районе владения 13, строения 16 на Большой Татарской улице.

Фото: transport.mos.ru

А в районе станции метро "Селигерская" с 1 января на Дмитровском шоссе закрыты три полосы движения. Ограничения будут действовать от дома 96, корпус 2 до дома 96, корпус 1. Снять ограничения планируют до 1 сентября 2020 года.

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством станции метро "Юго-Восточная" на пересечении Ферганской и Ташкентской улиц весь год будет действовать ограничение движения только по одной полосе.

Фото: transport.mos.ru

На полтора года действуют ограничения по улице Каховка от Севастопольского проспекта до дома 19, строение 2. Дорожные полосы будут заниматься поэтапно с сохранением движения по двум полосам в каждом направлении.

Фото: transport.mos.ru

Продолжают реконструировать станцию метро "Кунцево", в связи с чем ограничено движение от Молдавской улицы, дом 2Б, до Малой Филевской улицы в районе пересечения с Рублевским шоссе, в обоих направлениях работает одна дорожная полоса.

Реконструкция инженерных сетей

Фото: transport.mos.ru

До конца февраля перекрыта одна полоса на участке Бережковской набережной. Ограничения действуют в круглосуточном режиме от Большой Дорогомиловской улицы до Бородинского моста.

transport.mos.ru

Также в связи с продлением сроков реконструкции инженерных сетей перекрыли Совхозный переулок в районе пересечения с Чебоксарской улицей. Снять ограничения обещают 1 февраля.

На Ленинградском шоссе с начала года также идет реконструкция. В связи с этим будут поэтапно перекрывать одну полосу бокового проезда Ленинградского шоссе в районе дома 84, строение 1. Ограничения продлятся до 15 апреля.

Помимо этого, с 15 января по 20 февраля в связи с работами по восстановлению инженерных сетей будет частично ограничено движение на Кадашевской набережной, в Варсонофьевском переулке. Также на 2-м Сетуньском проезде от дома 9 до дома 12, корпус 2 – по 13 апреля, и на участке 8-го Новоподмосковного переулка до 15 апреля.