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09 июля 2014, 18:45

Разработан дизайн светоотражающих значков для пешеходов

транспорт пешеходы Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы пдд

Фото: artlebedev.ru

Департамент транспорта Москвы решил обеспечить горожан фликерами – светоотражающими значками, предназначенными для повышения безопасности на дорогах. Фликеры помогут водителям быстрее заметить пешехода на дороге в темное время суток: свет автомобильных фар отражается от поверхности значка. Изготавливают фликеры из пластика, а отверстие в верхней части значка позволяет легко прикрепить его к сумке или школьному рюкзаку.

Кроме практической от значков будет и образовательная польза: они посвящены культуре поведения и безопасности на дорогах.

Дизайн фликеров по заказу департамента разработала студия Артемия Лебедева. Сотрудники студии нарисовали для значков забавные иллюстрации с автобусами, троллейбусами и трамваями, которые при перевороте значка превращаются в смеющихся человечков. Поскольку значки предназначены в первую очередь для детей, дизайнеры выбрали для них самые яркие цвета. Предпочтение оказывают кислотным оттенкам, так как они лучше отражают свет.

Фото: artlebedev.ru

Значки планируется раздавать бесплатно на городских праздниках и мероприятиях.

Как сообщало издание M24.ru, управление ГИБДД по Москве предлагает обязать всех пешеходов носить фликеры в темное время суток, чтобы быть более заметными для водителей. Напомним, ранее комиссия Мосгордумы по безопасности поддержала законопроект, вводящий обязательные светоотражатели для детей в темное время суток. За отсутствие светоотражателей на одежде детей предлагается установить административную ответственность для их родителей. Для этого КоАП РФ дополнят новой статьей, предусматривающей ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

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