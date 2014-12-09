Экономный режим: на что москвичи заменят мебель IKEA и iPhone

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

На фоне постоянного роста европейской и американской валюты все сильнее встает вопрос экономии. Что покупать в условиях нестабильности валютного рынка? Экономический обозреватель M24.ru Константин Цыганков рассуждает, на что жители мегаполиса могут заменить престижные и премиальные бренды.

Мои коллеги спросили меня: "Как ты думаешь, при общем росте цен на товары? Какие товары будут пользоваться большим спросом?" Я задумался. Если говорить экономически, то речь идет о товарах-субститутах, то есть тех товарах или услугах, которые можно заменить для удовлетворения одной и той же потребности. Ну, к примеру, при значительном росте цен на кофе его заменителем может служить чай (зеленый), какао или энергетические напитки. Если у вас закончился джем, то субститутом будет варенье или, скажем, мед. Простейшая логика, правда? Но вот теперь давайте посмотрим на то, что происходит вокруг нас и можно ли одно заменить на другое.

Продукты питания я трогать не буду, ибо все здесь уж чересчур специфично. Для кого-то наша столичная колбаса станет неплохой заменой хамону, но таких меньшинство. А иные так вообще скажут, что заменить австралийскую говядину премиум-класса или нормандские устрицы не сможет ничто! Это ведь то же самое, что и менять какой-нибудь особо вонючий французский сыр на, скажем, осетинский. Лично я сделаю это с удовольствием, ибо осетинский – единственный сыр, который я в принципе ем. И то только в пирогах.

Поэтому обойдем еду стороной и начнем с мебели. Все дело в том, что подлые шведы, недобитые под Полтавой Петром Первым, 2 декабря объявили о том, что IKEA пересмотрит цены до конца 2014 года. И это неважно, что 60 процентов их продукции – локальное производство, ведь все зависит от доллара – все в мире, поэтому цену нужно поднять. Если кто не понял, то это была ирония.

Кстати, ловкий маркетинговый ход – рассказать всем, что всего через месяц цена будет выше. Но не сказать насколько (хотя бы в процентах). Ведь вы же, гонимые идеей урвать последнее по дешевке, ломанетесь туда. Ну хорошо, предположим, что они повысят цены, но есть ли у нас аналогичная дешевая мебель? Слово "качественная", пожалуй, пропущу, потому что далеко не все продукты IKEA реально высокого уровня. Так вот, аналогичного по цене товара в Москве нет. Объективно, IKEA предлагала рынку один из наиболее доступных и дешевых продуктов. Если смотреть аналоги белорусской или отечественной мебели, то станет ясно: она дороже на 15 процентов. Хотя справедливости ради отмечу, что она качественнее. В разы. Если говорить о других вариантах – то почти все продавцы импортной мебели (тот же "Гранд" или "Три кита") либо до конца текущего года, либо уже в 2015 поднимут цены. Так что единственный более-менее подходящий по цене субститут для IKEA – продукция братской Белоруссии. Хотя, конечно, это не мебель модных шведских дизайнеров со странными названиями, от которых язык сломать можно, а простая, удобная и долговечная. Если это для вас важнее дизайна и брэнда.

Идем дальше – американская компания Apple 26 ноября повысила цены на смартфоны, планшеты и компьютеры. Я уже чувствую, как плачут московские хипстеры и "яблокопоклонники", скрепя сердце выкладывая дополнительные восемь тысяч рублей ради нового шестого iPhone, который заменит им прошлую, морально устаревшую пятую модель. И, конечно, вряд ли эти люди, которые только-только научились синхронизировать свой аппарат с iTunes, обратят внимание на андроид-устройства. И здесь вопрос не в том, что модели Samsung, Asus, LG и других смартфонов дешевле, а по техническим параметрам не уступают адептам от Джобса. Вопрос только в отношении, в стиле жизни, в грамотном маркетинге. Со мной можно спорить и доказывать, что iPhone – лучший в мире смартфон, и наоборот, соглашаться, подчеркивая, что Android обладает неисчерпаемым потенциалом. Но суть в другом – так проникать в умы людей, как Apple, не получилось еще ни у кого. Поэтому здесь субститут может быть только технический, а в голове уже ничего изменить не получится.

Но не только на смартфоны одного конкретного американского производителя будут повышены цены. Еще 13 ноября российская сеть магазинов "М.Видео" заявила, что цены на электронику и бытовую технику заметно вырастут. Только по ноутбукам и персональным компьютерам рост цены составит 15–20 процентов. Крупная бытовая техника и телевизоры подскочат в цене на 5–10 процентов, и только в области стиральных машин и холодильников рост цены не превысит 5–8 процентов, потому что почти все они собираются и производятся в России. И это касается всех сетей – тот же Media Markt не сможет долго сдерживать цены, если у них растет сумма закупки. И тут мы, к сожалению, реально лишены возможности выбора и замены, потому что почти все производство бытовой техники и электроники сосредоточено в Азии. Там в ходу американский доллар. Думаю, дальнейшую логику объяснять не нужно.

Немного проще с такой компанией, как Ozon.ru. Они еще в октябре-ноябре повысили цену на технику и электронику. При этом производители не заинтересован в росте цены из-за падения рубля, поэтому стараются по максимуму продавать товары, ввезенные в Россию по старому курсу рубля. Именно поэтому мы так часто видим в последнее время специальные акции и распродажи. По многим продуктам – реально аналогов нет (если речь идет о чем-то, произведенном в России, или о тех же старых запасах). Однако я обнаружил, что дешевле (хотя и дольше по времени) заказывать многие товары в Китае через AliExpress или напрямую через Amazon или Ebay. Да, курс доллара изменился и товар стал дороже, но по многим позициям вам все еще дешевле покупать напрямую.

Меня очень сильно расстроило сообщение, которое пришло 27 ноября: датская ювелирная марка Pandora предупредила, что не сможет сдержать цены, если рубль продолжит падение. А это значит плюс 15–20 процентов к цене одного из наиболее дешевых сегментов дизайнерских украшений. Российские ювелирные сети предлагают неплохой товар, но это цепочки, браслеты, подвески, не отличающиеся оригинальной идеей Pandora – уникальностью сочетания элементов. Такое можно сделать в России только по индивидуальному заказу. И стоить это будет в два-три раза дороже оригинальных датских украшений.

Ну и финалом, так сказать добиванием, становится заявление BMW: с 1 декабря весь модельный ряд немецкого производителя автомобилей станет дороже на 10–15 процентов. Я мог бы начать шутить и иронизировать на тему более дешевых машин, говорить о Skoda, Kia и т.д. Но это не смешно. У BMW может быть только один субститут – это Mercedes-Benz. А на их модельный ряд, как не сложно догадаться, цены также были повышены.

Я думаю, что выводы для себя может каждый сделать сам. Что-то мы в состоянии заменить на более качественный товар, что-то, к сожалению, нет. Мы можем найти замену почти всему: если подорожает дорогой импортный автомобиль, мы сможем купить отечественный дешевый, если станет дороже модный мобильный телефон, мы всегда сможем купить обычный и делать на нем все то же, что и раньше и т.д. Вопрос только в восприятии самого себя, своего статуса. Что для нас важнее – показать этот статус дорогими вещами или просто удовлетворять свои потребности? И мне кажется, для многих наших соотечественников важнее первое.

Константин Цыганков