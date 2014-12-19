Новейший танк "Армата" появится на Параде Победы в 2015 году

Фото: M24.ru

На Параде Победы в 2015 году впервые появится новейший российский танк на платформе "Армата", сообщает ТАСС.

После мероприятий танки вернут на доработку, а затем будут испытывать в полевых условиях. Как рассказал зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев, на проверку уйдет три года, после чего машины начнут производить серийно.

Добавим, что танк на базе "Арматы" станет основной боевой машиной российских вооруженных сил. В настоящее время эту функцию выполняет Т-72Б3 и его модернизация Т-90 "Владимир". Впрочем, последний не поставляется в войска с 2011 года из-за дороговизны.