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Оборона

19 декабря 2014, 09:39

Новейший танк "Армата" появится на Параде Победы в 2015 году

танки парады оборона ВПК

Фото: M24.ru

На Параде Победы в 2015 году впервые появится новейший российский танк на платформе "Армата", сообщает ТАСС.

После мероприятий танки вернут на доработку, а затем будут испытывать в полевых условиях. Как рассказал зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев, на проверку уйдет три года, после чего машины начнут производить серийно.

Добавим, что танк на базе "Арматы" станет основной боевой машиной российских вооруженных сил. В настоящее время эту функцию выполняет Т-72Б3 и его модернизация Т-90 "Владимир". Впрочем, последний не поставляется в войска с 2011 года из-за дороговизны.

Платформа "Армата"

Платформа "Армата" – тяжелая гусеничная платформа четвертого поколения, на базе которой планируется создать танк, БМП, тяжелый бронетранспортер, боевую машину поддержки танков, БРЭМ и самоходные артиллерийские установки.

Предполагается, что танк на базе "Арматы" будет иметь пушку с дистанционным управлением, расположенную в "необитаемой" башне, бронированную капсулу для экипажа, а также пулеметы и прицелы, превосходящие существующие аналоги.

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