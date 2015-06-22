Форма поиска по сайту

22 июня 2015, 12:49

Культура

"Таинственные знаки" о проблемах выбора

Фото: M24.ru/Виктория Виатрис

25 июня в Театральном центре СТД РФ "На Страстном" состоится пластический спектакль актеров IX Международной летней театральной школы "Таинственные знаки". Режиссеры – Алексей Ищук, Наталья Мирная.

В спектакле "Таинственные знаки" молодые актеры при помощи танца и музыки расскажут о том, как наши жизнь и счастье зависят от смелости, решительности и правильно выбранных дорог.

IX Международная летняя театральная школа СТД РФ – образовательный проект Союза театральных деятелей РФ, нацеленный на воспитание талантов из разных стран. Художественный руководитель проекта – режиссер и актер Александр Калягин.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 25 июня в 19.00
  • Что: спектакль о жизни
  • Кто: Марина Демьяненко, Радик Дибаев, Максим Дыкин
  • Кому смотреть: театралам

В ожидании начала трансляции смотрите:


