"Таинственные знаки" о проблемах выбора

Фото: M24.ru/Виктория Виатрис
25 июня в Театральном центре СТД РФ "На Страстном" состоится пластический спектакль актеров IX Международной летней театральной школы "Таинственные знаки". Режиссеры – Алексей Ищук, Наталья Мирная.
В спектакле "Таинственные знаки" молодые актеры при помощи танца и музыки расскажут о том, как наши жизнь и счастье зависят от смелости, решительности и правильно выбранных дорог.
IX Международная летняя театральная школа СТД РФ – образовательный проект Союза театральных деятелей РФ, нацеленный на воспитание талантов из разных стран. Художественный руководитель проекта – режиссер и актер Александр Калягин.
Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 25 июня в 19.00
- Что: спектакль о жизни
- Кто: Марина Демьяненко, Радик Дибаев, Максим Дыкин
- Кому смотреть: театралам