"Таинственные знаки" о проблемах выбора

25 июня в Театральном центре СТД РФ "На Страстном" состоится пластический спектакль актеров IX Международной летней театральной школы "Таинственные знаки". Режиссеры – Алексей Ищук, Наталья Мирная.

В спектакле "Таинственные знаки" молодые актеры при помощи танца и музыки расскажут о том, как наши жизнь и счастье зависят от смелости, решительности и правильно выбранных дорог.

IX Международная летняя театральная школа СТД РФ – образовательный проект Союза театральных деятелей РФ, нацеленный на воспитание талантов из разных стран. Художественный руководитель проекта – режиссер и актер Александр Калягин.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19.00.