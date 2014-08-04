Танцевальный марафон организуют в саду "Эрмитаж"

Фото: М24

Международный День молодежи в саду "Эрмитаж" будут отмечать под звуки рок-н-ролла и джаза. 9 августа здесь пройдет танцевальный марафон, принять участие в котором могут все желающие.

На нескольких площадках опытные педагоги будут учить танцевать буги-вуги, брейк-данс и танго. А еще в программу включили фитнес Zumba. Тех, кто освоит науку танца, пригласят принять участие в танцевальном флешмобе.

Ожидается, что на сцену выйдут более 80 человек, сообщили организаторы.

Также в этот день состоятся показательные выступления артистов "ТанцКласс" и спортивного театра Forside Show, мастер-классы по сальсе, перформансы от хореографов.

Начало в 14.00. Завершится праздник в 18.00. Вход свободный.