Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Фестивали

04 августа 2014, 13:05

Танцевальный марафон организуют в саду "Эрмитаж"

танцы марафоны сад Эрмитаж перформанс мастер-классы День молодежи свежий воздух фестивали и праздники

Фото: М24

Международный День молодежи в саду "Эрмитаж" будут отмечать под звуки рок-н-ролла и джаза. 9 августа здесь пройдет танцевальный марафон, принять участие в котором могут все желающие.

На нескольких площадках опытные педагоги будут учить танцевать буги-вуги, брейк-данс и танго. А еще в программу включили фитнес Zumba. Тех, кто освоит науку танца, пригласят принять участие в танцевальном флешмобе.

Ожидается, что на сцену выйдут более 80 человек, сообщили организаторы.

Также в этот день состоятся показательные выступления артистов "ТанцКласс" и спортивного театра Forside Show, мастер-классы по сальсе, перформансы от хореографов.

Начало в 14.00. Завершится праздник в 18.00. Вход свободный.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать