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Такси

22 марта 2016, 15:01

ФАС поддержала введение штрафов для агрегаторов за работу с нелегальными такси

такси законопроекты ФАС

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Федеральная антимонопольная служба поддерживает введение ответственности для агрегаторов такси за работу с нелегальными перевозчиками. Об этом заявил замначальника управления регулирования транспорта ФАС Алексей Горлинский, передает Агентство "Москва".

Он отметил, что ведомство проводило проверку деятельности крупнейших компаний-агрегаторов такси, по итогам которой нарушений антимонопольного законодательства не нашли.

При этом инспекторы встречались с представителями агрегаторов и рекомендовали компаниям работать с таксистами, имеющими лицензию.

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Ранее m24.ru сообщало, что количество нелегальных такси в столице сократилось до 22 тысяч машин. По данным Аналитического центра при правительстве РФ, объем теневого рынка в московском регионе составляет около 22 миллиардов рублей. При этом общий объем российского рынка превышает 116 миллиардов рублей.

Напомним, в Госдуме готовят новый закон о такси, который ужесточит наказание для нелегальных перевозчиков. Согласно документу, штрафы для таксистов без лицензии увеличатся в 5–6 раз, а вот для их коллег с разрешением на работу уменьшатся на ту же сумму.

Не исключено, что ответственность введут и для диспетчеров, которые будут передавать заказ неофициальным службам. Если законопроект примут, "бомбилы" будут платить за первое нарушение 30 тысяч рублей, а за повторное – помимо такого же штрафа еще и лишатся прав на срок до полугода. Для таксистов максимальный штраф составит не более 5 тысяч рублей.

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