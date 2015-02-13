Таксомоторное сообщество Москвы не поддерживает акцию протеста такситов - МТПП

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Объявленная в пятницу акция протеста таксистов не отразилась на работе такси. Кроме того, ее не поддержало таксомоторное сообщество города, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комитета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдана Коношенко.

"Я не заметил, что какие-то водители перестали выполнять заказы. Количество машин на линии соответствует нормам, которые обычно бывают в пятницу. Честно говоря, мне кажется, что эта акция больше обсуждается в средствах массовой информации, чем в таксомоторном сообществе", - подчеркнул Коношенко.

По его информации, водителей, которые поддержали акцию протеста, совсем немного. "Мы видим это и по количеству заказов, которые выполняются, и в "Яндекс.Такси", и в диспетчерских службах. Их количество никак не уменьшилось, также нет жалоб со стороны пассажиров", - добавил Богдан Коношенко.

Ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта M24.ru сообщили, что количество машин такси в Москве, соответствует обычному уровню. По словам представителя пресс-службы, на работу не вышло всего 15-50 машин, поэтому городское такси работает в штатном режиме.

"Забастовка ряда таксомоторных перевозчиков, о которой сообщают некоторые представители отрасли, никак не отразилась на работе сферы городского такси, - рассказали в ведомстве. - По оценкам крупнейших диспетчерских, число машин, выполняющих рейсы в настоящий момент, соответствует обычному уровню, среднее время ожидания подачи машины также осталось неизменным".

Причины прекращения работы отдельными перевозчиками лежат исключительно в плоскости взаимоотношений между таксистами и сервисами-агрегаторами заказов, подчеркнули в департаменте. "Данные правоотношения не входят в компетенцию департамента и не зависит от действий департамента. Тем не менее, содействие в решении конфликта по мере необходимости будет оказано каждой из сторон", - отметили в пресс-службе, добавив, что департамент контролируют ситуацию и при необходимости примет срочные меры.

По сообщениям некоторых СМИ, количество не вышедших на работу таксистов составило около 8 тысяч человек - около 20 процентов от числа всех легальных автомобилей такси. В департаменте отметили, что отсутствие такого количества автомобилей было бы заметно хотя бы одной из диспетчерских служб. "Ни одна диспетчерская такую информацию не подтверждает", - отметили в пресс-службе.

Напомним, Межрегиональный транспортный профсоюз сообщил, что московские таксисты планируют устроить трехдневную акцию с 13 по 15 февраля. Компании отмечают, что в кризис затраты выросли, а "Яндекс.Такси" и Gettaxi наоборот резко снизили тарифы. Водители требуют согласовывать тарифы для онлайн-заказов, ограничить процент отчислений владельцам приложений, а также принять меры по поддержке такси в Москве.