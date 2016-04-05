Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 апреля 2016, 19:23

Транспорт

В Москве стартовала спецоперация против нелегальных такси

В Москве начались массовые проверки таксистов

В Москве стартовала оперативно-профилактическая операция "Такси" против нелегальных перевозчиков, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В операции задействованы сотрудники уголовного розыска, эксперты-криминалисты, а также окружные УВД.

Мероприятие проводится для прекращения нелегальных перевозок, обеспечения безопасности пассажиров, а также с целью пресечения преступлений, совершаемых с помощью автотранспорта.

По официальным данным на сегодняшний день в столице зарегистрировано 65 тысяч такси. По информации ГИБДД, около 5 тысяч автомобилей выезжают на дороги Москвы нелегально.

Как проверить легальность такси

Они не имеют лицензии на право перевозки, но используют цветографические схемы и фонари такси. Как правило, за рулем таких такси находятся водители, которые нарушают миграционное законодательство.

В частности, в рамках проводимой операции на Ленинградском проспекте задержали таксиста, у которого были поддельные водительские права. Позднее там же остановили другого перевозчика с поддельным патентом на право осуществления трудовой деятельности на территории России.

Отмечается, что такие мероприятия будут проходить на территории столицы регулярно.

Ссылки по теме


такси ГИБДД городской транспорт нелегальные таксисты пдд

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика