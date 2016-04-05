В Москве стартовала спецоперация против нелегальных такси

В Москве стартовала оперативно-профилактическая операция "Такси" против нелегальных перевозчиков, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
В операции задействованы сотрудники уголовного розыска, эксперты-криминалисты, а также окружные УВД.
Мероприятие проводится для прекращения нелегальных перевозок, обеспечения безопасности пассажиров, а также с целью пресечения преступлений, совершаемых с помощью автотранспорта.
По официальным данным на сегодняшний день в столице зарегистрировано 65 тысяч такси. По информации ГИБДД, около 5 тысяч автомобилей выезжают на дороги Москвы нелегально.
Они не имеют лицензии на право перевозки, но используют цветографические схемы и фонари такси. Как правило, за рулем таких такси находятся водители, которые нарушают миграционное законодательство.
В частности, в рамках проводимой операции на Ленинградском проспекте задержали таксиста, у которого были поддельные водительские права. Позднее там же остановили другого перевозчика с поддельным патентом на право осуществления трудовой деятельности на территории России.
Отмечается, что такие мероприятия будут проходить на территории столицы регулярно.