В Москве стартовала спецоперация против нелегальных такси

В Москве начались массовые проверки таксистов

В Москве стартовала оперативно-профилактическая операция "Такси" против нелегальных перевозчиков, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В операции задействованы сотрудники уголовного розыска, эксперты-криминалисты, а также окружные УВД.

Мероприятие проводится для прекращения нелегальных перевозок, обеспечения безопасности пассажиров, а также с целью пресечения преступлений, совершаемых с помощью автотранспорта.

По официальным данным на сегодняшний день в столице зарегистрировано 65 тысяч такси. По информации ГИБДД, около 5 тысяч автомобилей выезжают на дороги Москвы нелегально.

Как проверить легальность такси

Они не имеют лицензии на право перевозки, но используют цветографические схемы и фонари такси. Как правило, за рулем таких такси находятся водители, которые нарушают миграционное законодательство.

В частности, в рамках проводимой операции на Ленинградском проспекте задержали таксиста, у которого были поддельные водительские права. Позднее там же остановили другого перевозчика с поддельным патентом на право осуществления трудовой деятельности на территории России.

Отмечается, что такие мероприятия будут проходить на территории столицы регулярно.