Дептранс установит тариф на такси от вокзала и аэропорта

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До конца 2014 года для таксистов может быть установлена максимальная цена на перевозку пассажиров от столичных вокзалов и аэропортов, сообщил Агентству "Москва" начальник отдела департамента транспорта Никита Шестопалов.

"На сегодня для поездки от объектов транспортной инфраструктуры действуют, к сожалению, непрозрачные и необоснованно высокие цены. Общий тариф позволит избежать обмана пассажиров", - пояснил он.

Ведомство обсуждает с представителями рынка таксомоторных перевозок введение единого тарифа для поездок по всему городу. "Данная политика будет вестись максимально аккуратно, потому что у департамента нет возможности ошибиться и вызвать гнев либо пассажиров, либо перевозчиков", - подчеркнул Шестопалов.

В настоящее время в департаменте разрабатывается методика расчета единой цены. Эксперты отмечают, что она очень гибкая, расчет будет комбинированные: от километража и времени поездки. При этом компании перевозчики настаивают, в случае появления понятия "единой цены", на разделении тарифа по классам автомобилей.

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"Страшного ничего в единых тарифах нет. Рынок уже готов к этому, главное, чтобы методика расчета была прозрачной и понятной для перевозчиков. Должна быть одна общая цена для машин эконом-класса и другая общая для бизнес-класса", - заявил председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдан Коношенко.

Ранее сообщалось, что единый тариф для таксистов может появиться к концу года. В настоящее время единого тарифа на пассажирские перевозки нет, он появится только после выдачи всех лицензий легальным таксистам. Всего нужно выдать 55 тысяч разрешений на извоз.