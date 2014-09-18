Сайт M24.ru стал удобен для слабовидящих

На сайте M24.ru появилась версия для слабовидящих, открыть ее можно с помощью ссылки вверху главной страницы.

Специальная версия портала адаптирована для людей с нарушениями зрения: увеличен контраст и шрифт, можно выбрать цвет текста и фона. Также выделены ссылки на радиостанции холдинга "Москва Медиа" – "Москва FM", "Радио Москвы" и "Moscow FM".

Как люди с ослабленным зрением пользуются интернетом

Слабовидящие пользователи для навигации по сети используют специальные программы, которые синтезируют речь. Приложения анализируют html-разметку и "отсеивают" то, что нужно прочитать. Еще один способ - дисплей со шрифтом Брайля, который состоит из "ридера" и устройства, на корпусе которого есть рельефно-точечные ячейки.

Пользователи с ослабленным зрением могут использовать программу, увеличивающую часть экрана, могут масштабировать окна браузера или смотреть только текстовую составляющую сайта.

