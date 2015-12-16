"Мегафон" начнет списывать 15 рублей в сутки с неактивных абонентов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

С 25 декабря текущего года "Мегафон" начнет списывать 15 рублей в сутки со счетов тех абонентов, которые более 45 дней не пользуются услугами оператора. Об этом говорится на официальном сайте сотового оператора.

Абонентская плата будет взиматься до момента достижения нулевого порога. При этом, входящиеSMS не считаются активностью абонента. Активность абонента – это любое действие с его стороны.

Раньше сроки введения абонентской платы варьировались в зависимости от региона и составляли от 45 до 90 дней. Разной была и абонентская плата – от 1 до 5 рублей в соответствии с филиалом.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя "Мегафона", подобный механизм возврата номера в продажу есть у всех операторов. Он позволяет отправить неиспользуемый абонентский номер обратно в розничную сеть. На это и направлены изменения правил, о которых объявил сотовый оператор.

Собеседник агентства, впрочем, не раскрыл, сколько "мертвых душ" среди абонентов самого оператора и сколько в среднем денег содержится на их счетах.