Из бури - в тихую гавань: самые громкие романы Джонни Деппа

Депп и Херд. Фото: imdb.com

Один из главных красавцев Голливуда – Джонни Депп – женился. Счастливой избранницей стала 28-летняя актриса Эмбер Херд, с которой Депп познакомился в 2011 году на съемках "Ромового дневника".

Страстная Вайнона Райдер, буйная Кейт Мосс, спокойная Ванесса Паради и другие красавицы: M24.ru вспоминает, самые громкие романы 51-летнего Джонни.

Лори Энн Эллисон

с 1983 по 1985 год

Депп и Эллисон

Ранее Депп был официально женат лишь однажды – на визажисте Лори Энн Эллисон. Когда они познакомились – а случилось это в начале 1980-х, – Депп мечтал стать рок-звездой и играл с братом Лори в группе Kids. Еще он трудился на самых разных работах, в том числе был телемаркетологом: продавал ручки. Лори же была старше Джонни на пять лет, и, в отличие от будущего актера, имела "нормальную" профессию.

Влюбленные поженились в 1983 году, а расстались через два года. Разошлись мирно – "мы старались, но у нас не получилось", говорил позже актер.

Шерилин Фенн

с 1986 по 1989 год

Фенн. Фото: imdb.com

На съемках короткометражки "Чайники" Депп познакомился с юной Шерилин Фенн, будущей звездой "Твин Пикса". Не оставляя надежды сделать себе имя в музыке, Депп вместе с Фенн начал параллельно строить еще и актерскую карьеру. В 1987 году пара начала сниматься в сериале "Джамп стрит, 21", который сделал Джонни кумиром девочек-подростков.

Намерения Джонни относительно красавицы Шерилин были достаточно серьезны: он планировал на ней жениться, молодые люди даже были помолвлены. Но в итоге свадьбу так и не сыграли – пути актеров по неясным причинам разошлись.

Дженнифер Грей

1990 год

Грей. Фото: imdb.com



С Дженнифер Грей, сыгравшей Бейби в культовых "Грязных танцах", Депп встречался около года. Непродолжительность романтических отношений, впрочем, не помешала актеру предложить Дженнифер руку и сердце.

Эта свадьба тоже сорвалась: по слухам, причиной разрыва стало то, что за успехом "Танцев" последовал громкий провал другого фильма с Грей, "Ищейки с Бродвея". СМИ писали, что Депп разочаровался в таланте возлюбленной и сбежал от нее.

Вайнона Райдер

с 1989 по 1993 год

Депп и Райдер. Фото: imdb.com

Вайнона Райдер – одна из главных женщин в жизни Деппа и, как он сам признавался позже, его "первый серьезный роман".

16-летняя Вайонона и 26-летний Джонни познакомились на премьере "Великих шаровых молний", и между ними моментально проскочила искра. Закрутился страстный и бурный роман. Молодые люди вместе снялись в "Эдварде руки-ножницы" у режиссера Тима Бертона и моментально стали одной из самых обсуждаемых голливудских пар.

Свою любовь к Райдер Депп увековечил на собственном теле: сделал татуировку с надписью Winona Forever ("Вайнона навсегда"). После расставания он не стал удалять ее полностью, но изменил на Wine Forever ("Вино навсегда").

Кейт Мосс

с 1994 по 1997 год

Депп и Мосс. Фото: imdb.com

Из одного бурного романа Депп окунулся в другой. Со скандально известной своим пристрастием к наркотикам Кейт Мосс его связывали совершенно безумные отношения, полные пьяных вечеринок, драк и ссор. Депп клялся, что это любовь. Молодых людей назвали лучшей парой 1990-х.

Спустя четыре года эмоциональный роман, впрочем, подошел к концу– судя по всему, Депп устал от бунтарства и решил остепениться. С Кейт сделать это было невозможно.

Ванесса Паради

с 1998 по 2012 год

Депп и Паради. Фото: imdb.com

С французской актрисой Ванессой Паради Депп познакомился на съемках фильма "Девятые врата". Эта девушка кардинально отличалась от всех, кто был рядом с Джонни раньше – и именно она сумела подарить ему то, чего актеру так не хватало: семью, детей, спокойствие.

Первый ребенок – дочка Лили Роуз – родился у пары уже спустя год после знакомства. В 2002 году на свет появился сын Джек. Семья поселилась в особняке во Франции, на родине Ванессы.

Официально Ванесса и Джонни никогда не оформляли свои отношения, но их гражданский брак на протяжении долгих лет считался одним из самых крепких актерских союзов. Однако в 2012 году они официально объявили о разрыве – уже тогда читателям таблоидов было понятно, что произошло это потому, что Депп встретил новую любовь.

Эмбер Херд

с 2012 года

Депп и Херд. Фото: imdb.com

Новую избранницу Депп встретил в 2011 году на съемках "Ромового дневника". Таблоиды моментально наполнились слухами об их романе – которые, как ни странно, позже и вправду подтвердились.

Дерзкая Эмбер совсем не похожа на спокойную Ванессу – например, до связи с Джонни она на протяжении нескольких лет встречалась с девушкой. Однако Деппа это не остановило: некоторые время назад он заявил, что намерен жениться на Херд. Несмотря на то, что ранее все его помолвки, кроме одной, не приводили к свадьбе, на этот раз актер остался верен своему слову и все-таки повел молодую красавицу под венец.