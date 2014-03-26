Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

26 марта 2014, 15:12

Суд оставил под стражей экс-главу "Моего банка" Глеба Фетисова

суды жалобы апелляции Глеб Фетисов

Глеб Фетисов. Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд оставил под стражей бывшего директора "Моего банка" и главу партии "Альянс Зеленых и Социал-демократов" Глеба Фетисова.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе партии, защитники Фетисова просили освободить его под залог в 555 миллионов рублей, а также представили ходатайства некоторых политиков и предпринимателей.

Напомним, в декабре 2012 года Глеб Фетисов продал "Мой Банк" ряду физлиц, представляющих интересы российских и иностранных инвесторов. Проблемы в банке появились еще до смены собственников, и регулятор уже давно вел за ним надзор.

Ссылки по теме

28 января 2014 года кредитное учреждение перестало выдавать наличные. В банке при этом заверяли, что меры введены в связи со сменой структуры собственников, но 31 января ЦБ отозвал у него лицензию.

Фетисов был задержан по подозрению в причастности к выводу активов "Моего Банка" и невыполнении обязательств перед вкладчиками на 6 миллиардов рублей. Дело возбуждено по факту вывода и хищения активов "Моего банка" группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере.

Следователи проверяют информацию о возможной причастности Фетисова, входящего в сотню богатейших людей России по данным Forbes, к другим подобным аферам.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать