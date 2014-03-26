Суд оставил под стражей экс-главу "Моего банка" Глеба Фетисова

Глеб Фетисов. Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд оставил под стражей бывшего директора "Моего банка" и главу партии "Альянс Зеленых и Социал-демократов" Глеба Фетисова.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе партии, защитники Фетисова просили освободить его под залог в 555 миллионов рублей, а также представили ходатайства некоторых политиков и предпринимателей.

Напомним, в декабре 2012 года Глеб Фетисов продал "Мой Банк" ряду физлиц, представляющих интересы российских и иностранных инвесторов. Проблемы в банке появились еще до смены собственников, и регулятор уже давно вел за ним надзор.

28 января 2014 года кредитное учреждение перестало выдавать наличные. В банке при этом заверяли, что меры введены в связи со сменой структуры собственников, но 31 января ЦБ отозвал у него лицензию.

Фетисов был задержан по подозрению в причастности к выводу активов "Моего Банка" и невыполнении обязательств перед вкладчиками на 6 миллиардов рублей. Дело возбуждено по факту вывода и хищения активов "Моего банка" группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере.

Следователи проверяют информацию о возможной причастности Фетисова, входящего в сотню богатейших людей России по данным Forbes, к другим подобным аферам.