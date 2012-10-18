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18 октября 2012, 12:36

Происшествия

Адвокат обжаловал приговор Екатерине Заул

Фото: ИТАР-ТАСС

Адвокат Екатерины Заул, которая сбила насмерть пять человек в Подмосковье, подал жалобу на приговор Ногинского городского суда.

В своей жалобе защитник Владимир Землянский просит "отменить приговор", передает "Интерфакс".

Напомним, 8 октября москвичка Екатерина Заул была приговорена к восьми годами колонии. Суд не нашел смягчающих обстоятельств в уголовном деле.

ДТП произошло 21 июля в подмосковном поселке Купавна. Иномарка, за рулем которой находилась нетрезвая москвичка, сбила насмерть пятерых пешеходов, в числе которых был семилетний ребенок. По данным следствия, это произошло из-за того, что Заул не справилась с управлением, совершая обгон попутного автомобиля.

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