Рассмотрение дела о банкротстве авиакомпании "Полет" отложено

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Арбитражный суд Москвы отложил на 18 августа рассмотрение обоснованности заявления ОАО "Ильюшин Финанс Ко" о признании банкротом ЗАО "Авиакомпания "Полет".

Тем самым суд удовлетворил ходатайство представителя должника, которое было мотивировано тем, что авиакомпания не располагает всеми документами по спору, информирует РАПСИ.

Суд в марте прекратил производство по заявлению ООО "Авиа-Партнер" о банкротстве авиакомпании "Полет". Производство по делу было прекращено в связи с тем, что авиакомпания погасила задолженность перед заявителем.

Ранее арбитражный суд Москвы вернул крупной страховой компании ЗАО "МАКС" ее заявление с требованием признать авиакомпанию "Полет" банкротом.