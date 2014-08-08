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Происшествия

08 августа 2014, 07:50

Нагрузка на судей арбитража Москвы превышает средний показатель вдвое

суды судьи Арбитражный суд

Фото: msk.arbitr.ru

Среднемесячная судебная нагрузка в Арбитражном суде столицы более чем в два раза превышает соответствующий показатель по системе арбитражных судов и составляет это 65 дел в месяц на судью. Такие данные привел на совещании глава арбитража Москвы Сергей Чуча.

По его словам, в первом полугодии 2014 года в арбитражный суд города поступило 88 954 исковых заявлений, что на 11,8% больше аналогичного показателя 2013 года. Было принято к производству 85 550 исков, что на 18,5% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Как говорится в сообщении пресс-службы суда, Сергей Чуча отметил, что во втором полугодии суд продолжит работу по улучшению качества судебных актов, снижению случаев нарушения сроков рассмотрения дел и изготовлению и рассылки судебных актов.

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