03 октября 2012, 11:30

Мошенники два года продавали подмосковные земли Гослесфонда

3 октября полиция задержала трех членов группировки, которая более двух лет занималась кражей государственных лесных земель в районах Подмосковья. Заведено уголовное дело. Двое фигурантов арестованы, третий находится под подпиской о невыезде

В Подмосковье мошенники более двух лет незаконно продавали земли, принадлежащие Гослесфонду России. Трое преступников задержаны при продаже подставным лицам земельного участка за 37 миллионов рублей, следствие устанавливает остальных участников схемы.

По данным пресс-службы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, в состав группы входили руководство некоммерческого партнерства "ЖК "Балтия", гендиректор ООО "ФЭТПК СЕРВИС", эксперты "Агентства элитной недвижимости "Wellhome" Ltd.", риелторы и чиновники.

В 2003 году "ФЭТПК СЕРВИС" приобрел у ЗАО "Гудвин-3" участок земли по инвестиционному договору на монтаж автодорожной развязки. Документ также содержал неправомерное разрешение на строительство более сотни коттеджей.

Четыре года спустя гендиректор "Гудвин-3" был признан Истринским горсудом виновным в совершении мошенничества, самоуправства и нарушения режима особо охраняемых территорий и природных объектов, он был осужден на восемь лет лишения свободы. Несмотря на это, менеджеры "ФЭТПК СЕРВИС" продолжили продавать государственные земли, кроме того они незаконно увеличили площадь поселка "Балтия" на 26 гектаров. Для продажи земель была развернута рекламная кампания.

Зампредседателя "Балтии", гендиректор и юрист "ФЭТПК СЕРВИС" были задержаны при продаже подставным лицам земельного участка стоимостью более 37 миллионов рублей. В отношении преступников заведено уголовное дело. Двое из них арестованы, один находится под подпиской о невыезде. В настоящее время следствие устанавливает остальных участников мошенничества.

