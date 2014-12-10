Активист Сергей Мохнаткин приговорен к 4,5 годам за избиение полицейских

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Тверской суд признал оппозиционера Сергея Мохнаткина виновным в избиении сотрудников полиции. Мужчину приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима, сообщает Агентство "Москва".

На заседание суда Мохнаткина не было, поэтому судья Алексей Стеклиев огласил приговор без участия оппозиционера. Ранее появилась информация, что Мохнаткина освободили из-под стражи на стадии судебного процесса под подписку о невыезде.

Напомним, что Сергей Мохнаткин напал на полицейского 31 декабря 2013 года в ходе проведения несанкционированной акции на Триумфальной площади. Активист два раза ударил стража правопорядка по лицу, кроме того, пострадала и сотрудница полиции, которая пытались его остановить.

Ранее Мохнаткин был приговорен к 2,5 годам заключения за нападение на представителя власти на другой несанкционированной акции, которая проходила 31 декабря 2009 года. В апреле 2012 года его помиловали.

Напомним, каждое 31-е число месяца активисты во главе с Эдуардом Лимоновым собираются на Триумфальной площади. Акция носит название "Стратегия-31". Правительство Москвы не согласовывает эти мероприятия, так как их организаторы постоянно нарушают установленный порядок проведения публичных мероприятий.