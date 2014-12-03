Приговор виновнику конфликта на Матвеевском рынке оставили в силе

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Мосгорсуд оставил в силе приговор Магомеду Магомедову, который был признан виновным в изнасиловании 15-летней девочки. Его задержание также вызвало конфликт на Матвеевском рынке, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее Дорогомиловский суд приговорил Магомедова к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Свою вину он не признал.

До этого Верховный суд смягчил приговор супругам Расуловым, осужденным за нападение на полицейского на Матвеевском рынке. Магомеду Расулову срок лишения свободы снижен с 18 до 17 лет и 10 месяцев, а его супруге Халимат – с 12,5 до 3,5 лет.

Напомним, 27 июля 2013 года сотрудники полиции в штатском приехали на Матвеевский рынок для задержания работника рынка Магомеда Магомедова, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки.

Знакомые и родственники преступника попытались "отбить" его у оперативников. В результате сотрудник МУРа Антон Кудряшов получил тяжелую травму головы от удара кастетом. После нападения на Кудряшова началась спецоперация по декриминализации рынков, в ходе которой были задержаны несколько сотен приезжих.

Добавим, что из-за инцидента были наказаны сотрудники патрульно-постовой службы Владимир Черезов и Юрий Луньков. Они получили по году колонии за то, что не пришли на помощь своему коллеге. Инцидент на Матвеевском рынке также спровоцировал отставку некоторых руководителей райотделов МВД и кадровую перестановку внутри главка полиции.