30 января 2014, 10:00

Общество

В 2015 году в 2 раза больше студентов смогут поступить в магистратуру

Фото: ИТАР-ТАСС

В следующем году в России увеличится прием студентов по программам бакалавриата и специалитета на 19 процентов по сравнению с 2014 годом. Кроме того, в магистратуру сможет поступить в 2 раза больше студентов, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

"У нас уже достаточно длительное время ведущие университеты готовят студентов-магистров и поэтому, учитывая накопленный опыт их подготовки, в следующем году будут увеличены масштабы приема в магистратуру", - сообщил замминистра Минобрнауки Александр Климов на заседании коллегии. Он отметил, что Рособрнадзор должен четко и жестко контролировать качество подготовки магистров.

В свою очередь министр образования Дмитрий Ливанов заявил, что считает перспективной заочную магистратуру. По его мнению, он позволит повышать компетенцию взрослого населения.

В 2015 году для аспирантов будет предусмотрено 17952 бюджетных места в научных организациях.

Кроме того, на коллегии обсудили доступность высшего образования для выпускников школ. По словам директора департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки Александра Соболева количество выпускников по сравнению с прошлым годом уменьшится на 3,2 процента, а количество бюджетных мест в вузах уменьшится на 1,5 процента.

В следующем году уменьшится прием на специальности, относящиеся к сельскохозяйственным наукам, наукам об обществе, образованию, педагогическим и гуманитарным. В то же время прием по инженерно-техническим направлениям увеличится на 21 процент.

