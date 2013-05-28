Студентам планируют выдавать в 100 раз больше кредитов

Минобразования планирует в сто раз увеличить выдачу кредитов студентам

Министерство образования планирует в сто раз увеличить выдачу кредитов студентам. До сих пор эта программа не пользовалась особой популярностью - за пять лет возможностью получить образование в долг воспользовались только 6 тысяч человек.

Чтобы она стала более востребованной, ведомство предлагает расширить список категорий студентов, которые могут претендовать на кредит. В частности, льготные условия предлагается предоставить учащимся ПТУ и аспирантам. Также планируют убрать требования к успеваемости, пишет "Коммерсантъ".

Соответствующий проект постановления правительства Минобразования отправило в Минфин. Документ может вступить в силу уже 1 сентября. Предполагается, что с осени заемщики получат право тратить деньги не только на обучение, но и на проживание, питание и учебную литературу.

В Министерстве образования считают, что эти меры помогут увеличить количество выданных кредитов. По расчетам экспертов, ими воспользуются от 2 до 5 процентов обучающихся, то есть минимум 17,4 тысяч человек ежегодно.

Другие материалы газеты "Ъ"