Сергей Собянин поздравил студентов и выпускников с Татьяниным днем

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Сергей Собянин поздравил студентов и выпускников московских вузов с Татьяниным днем. Он отметил, что Москва является столицей образования и науки.

"Москва - столица образования и науки, мегаполис знаний и интеллекта. Здесь сосредоточены десятки крупнейших вузов, где обучаются сотни тысяч студентов из разных уголков России и многих других стран. Вместе с профессией вы получаете в Москве широкие возможности для культурного, духовного развития, занятий спортом, активного участия в жизни города и успешного начала карьеры", - сообщается в поздравительном послании, отрывок из которого опубликован на официальном портале столичного правительства.

Сергей Собянин отметил, что день рождения Московского университета, который в этом году отмечает свое 260-летие, с давних времен является праздником всех студентов в нашей стране.

"Татьянин день - это задушевная атмосфера студенческого веселья, творчества и братства. Это выражение искренних чувств благодарности и любви к альма-матер, которые остаются в сердцах выпускников на долгие-долгие годы", - добавил мэр Москвы.

25 января 1755 года был основан Московский государственный университет. Указ о его учреждении подписала императрица Елизавета Петровна. Постепенно Татьянин день превратился в праздник всего студенчества. С 2005 года его официальное название - День российского студенчества.

В этом году в честь юбилея МГУ в Музее Москвы открылась выставка, посвященная истории одного из главных российских вузов.

Здесь можно увидеть расписание лекций 1820-х и 1910-х годов, студенческий билет 1840-х, учебные пособия по арифметике и грамматике конца XVIII-начала XIX веков.

В Музее Москвы открылась выставка к 260-летию МГУ

Всех учащихся вузов ждут на катках - вход для обладателей студенческих билетов будет бесплатным. Свободно встать на лед удастся на ГУМ-катке, в "Сокольниках", в Парке Горького (полный список катков ищите здесь). Плату будут брать только за прокат коньков.

Главное городское торжество, посвященное Дню студента, начнется в 17.00 на льду Красной площади. Молодежные команды из 10 федеральных округов выступят на льду, а поздравить студентов приедет зампред Правительства России Ольга Голодец. Мероприятие проведет Ирина Слуцкая. Праздник организует Минобрнауки России.

Парки также подготовили для студентов разные интерактивные программы: ледовые дискотеки, музыкальные концерты, конкурсы. На ВДНХ выступит певица Женя Любич.

О других интересных событиях Дня студенчества можно прочесть в нашей подборке.

Добавим, что в Храме святой Татьяны на Большой Никитской состоится торжественная литургия. Служба пройдет и в Храме Христа Спасителя, возглавит ее патриарх Московский и всея Руси Кирилл.