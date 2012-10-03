На Универсиаду в Казани в 2013 году поедут 440 московских волонтеров

Фото: ИТАР-ТАСС

В организации ХХII Всемирной летней Универсиады, которая пройдет в Казани в 2013 году, примут участие 440 волонтеров из Москвы. В их число вошла городская молодежь, студенты Государственного университета управления и Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова.

Активисты получили специальную подготовку в образовательном волонтерском лагере "Volunteers’ Academy", который организовали в Казани. С 27 сентября по 1 октября волонтеры проходили ориентационное обучение. Участников разделили на группы: "рекрутеры", "тренеры" и "руководители".

Всего в образовательном лагере обучались юноши и девушки из 49 вузов страны. В программе приняли участие более 160 человек - это руководители, рекрутеры и тренеры волонтерских центров, сообщили в окружном управлении департамента семейной и молодежной политики Москвы.

Как отметил министр по делам молодежи, спорту и туризму Рафис Бурганов, в бижайшие годы в стране планируется большое количество крупных спортивных мероприятий, поэтому идея распространения спортивного волонтерства должна активно развиваться.