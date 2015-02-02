Студенты медицинских колледжей будут изучать ЕМИАС

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Студенты 24-х столичных медицинских колледжей и училищ будут изучать Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС), сообщает департамент информационных технологий.

Так, студенты научатся вести расписание, заполнять талоны амбулаторного приема, назначать повторные визиты, оформлять направления к другим специалистам, а также выписывать электронные рецепты.

Этот предмет вошел в перечень обязательных для учащихся четвертых курсов. Планируется, что в этом году обучение пройдут более 2,5 тысяч будущих медиков.

Как работают электронные сервисы в поликлиниках Москвы

Напомним, Единая медицинская информационная система объединяет порядка 650 учреждений, в том числе 400 поликлиник.

ЕМИАС позволяет городским властям отслеживать доступность и востребованность врачей и медучреждений в Москве. Это помогает в случае необходимости перераспределять ресурсы. За статистикой, представленной системой, постоянно наблюдают не только представители департамента здравоохранения Москвы, но и лично мэр столицы.

В этом году у Центра мониторинга ЕМИАС появятся новые возможности: в частности, она позволит городским властям отслеживать динамику льготного обеспечения лекарствами, а также показывать городскому руководству ход диспансеризации и доступность высокотехнологичной медпомощи в поликлиниках и больницах.

Среди основных функций системы – электронная запись на прием к врачу, управление потоками пациентов, ведение медицинских карт в электронном виде, персонифицированный учет медицинской помощи и управление медицинскими регистрами.