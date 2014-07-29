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29 июля 2014, 11:46

Для студентов МИИТ откроют общежитие с химчисткой и спортзалом

строительство образование общежития Москомстройинвест проекты стройкомплекс Москвы МИИТ строительство и реконструкция

Фото: ИТАР-ТАСС

В Минаевском переулке возведут новое общежитие для студентов и аспирантов Московского государственного университета путей сообщения (МГУПС МИИТ). Площадь здания составит 15,1 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

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Общежитие появится возле 8-этажного учебного корпуса МИИТа, расположенного по адресу Минаевский переулок, владение 2. Площадь объекта - 18, 2 тысячи квадратных метров. Градостроительный план земельного участка, на котором разместится общежитие, уже одобрен градостроительно-земельной комиссией Москвы. Территория площадью 1,47 га входит в зону реорганизации.

В здании нового общежития разместят объекты общественного питания, точки ремонта бытовой техники, прачечную, химчистку, а также спортзалы.

Напомним, что, как ранее сообщал M24.ru, у МИИТа в ближайшее время появится еще одно общежитие. Его построят по адресу Новосущевский переулок, владение 6.

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