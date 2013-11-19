60 процентов работающих на стройках столицы – москвичи

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Стройки столицы невозможно обеспечить рабочими кадрами только из Москвы, поэтому необходимо развивать сотрудничество с региональными вузами. Об этом сообщил на встрече с журналистами замруководителя департамента градостроительной политики Сергей Дегтярев.

По его словам, около 25 процентов работников приезжают на стройки Москвы из Подмосковья, 15 процентов – из других регионов России, и всего 6,5 процентов составляют иностранные рабочие.

"Это миф, что всю Москву строят мигранты", - сказал Сергей Дегтярев. Он добавил, что необходимо развивать сотрудничество с региональными вузами, чтобы привлекать рабочие кадры.

Говоря об образовании в сфере строительства в столице, замглавы департамента рассказал, что ежегодно строительные вузы Москвы выпускают порядка 6 тысяч человек. По словам Дегтярева, это позволяет удовлетворять нужды отрасли в количестве рабочих рук. Однако сейчас работодатели часто неудовлетворенны качеством подготовки кадров вузами Москвы.

По данным социальных опросов, начиная работать, студенты хотят зарабатывать 40-50 тысяч рублей. Работодатель, в свою очередь, платит 30-40 тысяч, но готов платить и 60 за квалифицированного работника.

Он добавил, что строительным компаниям хотелось бы более конкретных знаний. Поэтому сейчас вузы стараются взаимодействовать с бизнесом.

Так, в этом году в МГСУ впервые произвели набор студентов, которые будут обучаться по принципу "прикладного бакалавриата". Смысл этой программы заключается в том,что в течение 4 лет студент изучает теорию, но до половины учебного времени должно уходить на практику. "Мы ожидаем, что это будет здорово и полезно. И что эта молодежь через четыре года станет квалифицированными специалистами, готовыми занять различные должности в компаниях", - отметил Дегтярев.

Что касается среднего профессионального образования, то сейчас в столице работает 13 строительных колледжей, которые ежегодно выпускают до 3 тысяч человек.

На данный момент активно идет работа по взаимодействию колледжей и предприятий. Замруководителя департамента рассказал, что еженедельно проходят встречи в формате "колледжи-предприятия", где учебные заведения рассказывают о том, каких кадров они готовя. А предприятия о том, какие кадры им требуются.

Здесь проблема обратно пропорциональна проблеме в вузах. "Я удовлетворен уровнем образования в колледжах", - сказал Сергей Дегтярев, добавив, что количество выпускников остается недостаточным. Это связано с тем, что около 20 процентов выпускников продолжают образование в вузах, еще 20 процентов – идут в армию.

Он подчеркнул, что колледжи "надо наполнить жизнью". Сергей Дегтярев напомнил, что строительные колледжи Москвы будут готовить кадры под заказ работодателей. Экспериментальный проект - это совместная разработка департамента градостроительной политики, средних профессиональных учебных заведений и кадровых агентств.