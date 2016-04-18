Вдоль путей МКЖД установят шумозащитные экраны

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Шумозащитные экраны установят на отдельных участках вдоль Малого кольца железной дороги (МКЖД), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Для того чтобы не создавать дискомфорта для жителей районов, проживающих вблизи МКЖД, принято решение о возведении шумозащитных экранов на отдельных участках магистрали", – цитирует Хуснуллина портал Стройкомплекса Москвы.

По словам заммэра, территории, расположенные вдоль железной дороги, благоустроят, а к платформам и будущим транспортно-пересадочным узлам проложат удобные подъездные и пешеходные пути.

Ранее руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что 22 остановочных пункта на МКЖД из 31 будут иметь капитальные строения с соответствующей инфраструктурой. В остальных случаях это будут платформы с навесами, пройти к которым можно будет через специальные павильоны с билетно-кассовыми зонами и турникетами.

В тестовом режиме движение по Малому кольцу планируют пустить уже в апреле, а полностью железная дорога откроется для пассажиров 2 сентября. Ее протяженность составит 54 километра. По ней будут курсировать 130 пар поездов с интервалом 5-6 минут в часы пик.