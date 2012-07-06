Обзор московских газет: 6 июля

Мосгордума обратится в мэрию с требованием разработать систему выделения участков для многодетных семей в «новой Москве». Об этом сообщил руководитель фракции КПРФ в столичном парламенте Андрей Клычков. По его словам, Москва — единственный регион, не выполнивший требования Земельного кодекса. Поправки о земельных участках под жилищное строительство для многодетных вступили в силу в июне 2011 года.

«Известия»

Столичные чиновники, запретившие в прошлом году в Москве все транспаранты-перетяжки, не нарушили закон «О рекламе», признал Высший арбитражный суд (ВАС). Судебная коллегия отказалась передавать в президиум для пересмотра дело по иску компании «Юпон» к правительству Москвы.

«Коммерсантъ»

Мэрия настойчиво приглашает школьников, студентов и экологов на уборку новых московских лесов. Как сообщил заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, без помощи добровольцев столичным властям чистоту на загрязненных территориях не навести. Столичные жители без восторга отнеслись к желанию властей сэкономить на их труде. Студенты против, а у чиновников нет выбора.

«Известия»



Строители транспортной инфраструктуры все чаще хотят не только возводить, но и обслуживать дороги и мосты. «Мостотрест», один из крупнейших российских строителей транспортной инфраструктуры, приобретает 60% сервисной компании «Национальная индустриально-торговая палата».

«Ведомости»

Лучшие московские школы будут сами закупать себе оборудование. На закупку учебных пособий и компьютеров для них выделят 126 млн рублей, остальным учебным заведениям придется довольствоваться базовым перечнем. Департамент образования при содействии Мосгордумы разрабатывает минимальный перечень дополнительного оборудования для столичных школ. Он будет готов к началу следующего учебного года. Предполагается, что в список войдут переносные лаборатории-чемоданы (по биологии, физике, химии и географии), цифровые коллекции (гербарии, произведения искусства), энциклопедии и электронные атласы.

«Известия»

Новый губернатор Московской области Сергей Шойгу продолжает укреплять позиции региона на топливном рынке. Вслед за государственной «Роснефтью» проект на $500 млн предложил ЛУКОЙЛ. Он собирается изменить логистику поставок нефтепродуктов на свои АЗС в столице и области, построив продуктопровод от НПЗ в Нижнем Новгороде. К проекту могут подключиться и другие нефтяники.

«Коммерсантъ»

В столице восстанавливают парковую астрономию. В московских зонах отдыха вновь открываются обсерватории, работавшие в эпоху СССР. В сентябре 2012 года в «Сокольниках» и парке Горького откроются обсерватории, на восстановление и оснащение которых в общей сложности было потрачено около 20 млн рублей. Как рассказал директор парка «Сокольники» Андрей Лапшин, в мощный телескоп, купленный за 4,5 млн рублей, смогут заглянуть все желающие, в том числе в дни редких небесных явлений — затмений и парадов планет.

«Известия»

С сентября нынешнего года на месте детской инфекционной больницы №8 в Лужнецком проезде в охранной зоне ЮНЕСКО у Новодевичьего монастыря будет возводиться пятиэтажный жилой дом. Там предусмотрены все современные удобства и даже жилье для прислуги. Больница реорганизуется и выводится из здания. Препятствием для этого может стать отсутствие разрешений — проект и градплан на данный участок до сих пор не утверждены, сообщил девелопер. Но есть опасность что стройку начнут, не дожидаясь согласований.

«Московские новости»

Уже к концу этого года пассажиры московского метро, возможно, смогут оплачивать проезд при помощи мобильного телефона. Московский метрополитен планирует ввести оплату за проезд при помощи сотовых телефонов, поддерживающих бесконтактную технологию NFC (Near Field Communications), рассказал представитель госкомпании. По его словам, тестирование оборудования, необходимого для работы этой услуги, уже ведется.

«Ведомости»