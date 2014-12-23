Драка в центре Москвы закончилась стрельбой

Фото: ТАСС
Драка со стрельбой произошла вечером в понедельник в центре столицы, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
Потасовка произошла возле общежития Министерства обороны РФ на улице Большая Пироговская, дом 51. В драке участвовали около 20 человек.
Прибывшие на место правоохранители выяснили, что между людьми разгорелась ссора на бытовой почве, которая переросла в драку. Один из участников потасовки применил, предположительно, травматическое оружие.
За помощью в медицинские учреждения обратились пять человек, у одного из них травмы, характерные для травматики.
На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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